Hagia Sophia: Heute erstes muslimisches Gebet seit 86 Jahren

Lesezeit: 1 min

Nach der Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee findet dort am 24.07.2020 erstmals ein muslimisches Freitagsgebet statt. An der offiziellen Wiedereröffnung will auch der türkische Präsident teilnehmen.

Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, steht mit seiner Ehefrau Emine in der Hagia Sophia. (Foto: dpa) Foto: Uncredited

