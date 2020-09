DWN-SPEZIAL - Die Auflösung des Goldstandards führte zum Weltenbrand

Lesezeit: 6 min

Der Goldstandard, der im 19. Jahrhundert einen beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung ermöglichte, wurde in der Folge immer weiter aufgeweicht und am 15. August 1971 schließlich gänzlich aufgelöst. Seine Geschichte zeigt, wie das Gold den Mächtigen der Welt immer wieder im Weg stand. Ein Beispiel: Um den katastrophalen Ersten Weltkriegs zu finanzieren, mussten die beteiligten Staaten den klassischen Goldstandard verlassen. Nur so konnten sie ihre hohen Kriegskosten bezahlen.

31.05.2012, Bayern, München: Goldbarren liegen in einem Tresor auf einem Tisch. (Foto: dpa) Foto: Sven Hoppe

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum der Goldstandard ein Hindernis für die Kriegstreiber der Welt ist

Wie sich die Geldpolitik in Europa und in den USA entwickelt hat

Warum der Goldstandard Stabilität und Ruhe in die Gesellschaften bringen könnte