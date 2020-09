Nach Kursanstiegen in China bleibt der Dax am Dienstag ohne klare Richtung

Lesezeit: 2 min

Am Dienstag haben die Kurse in China nach positiven Konjunkturdaten an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft. Der Dax hingegen lässt erneut einen klaren Trend vermissen.

Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Während die Kurse in China nach positiven Konjunkturdaten an ihre jüngsten Gewinne anknüpften, ging es in Japan etwas bergab.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte um 0,69 Prozent auf 4683,04 Punkte zu. Für den Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es zuletzt um 0,44 Prozent auf 24 749,59 Zähler hoch.

Aktuelle chinesische Daten deuten auf eine weitere Erholung der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft vom Corona-Schock zum Jahresanfang hin: Im August entwickelten sich sowohl die Industrieproduktion als auch der Einzelhandelsumsatz sowie die Investitionen in Sachanlagen besser als zuletzt und als erwartet. Dass die USA die Einfuhr bestimmter Produkte aus Xinjiang blockieren, weil diese nach Ansicht Washingtons in der autonomen Region Chinas mit Hilfe von Zwangsarbeitern hergestellt wurden, ließ die Anleger kalt.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 um 0,44 Prozent tiefer bei 23 454,89 Punkten. Ihn bremste auch der weiter steigende Yen, der tendenziell japanische Produkte für ausländische Käufer verteuert.

Indes können die Investoren in Japan mit politischer Kontinuität unter dem designierten neuen Regierungschef rechnen: Yoshihide Suga will Schlüsselposten in seinem Kabinett unverändert lassen. So sollen Außenminister Toshimitsu Motegi und Finanzminister Taro Aso ihre Ämter behalten, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo aus informierten Kreise erfuhr.

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax über 13000 Punkten ohne klare Richtung

Der Dax lässt auch am Dienstag einen klaren Trend vermissen: Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte diesen knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start nahezu unverändert bei 13 191 Punkten. Tags zuvor war ein Vorstoß des Dax auf über 13 300 Punkte rasch beendet worden und der Dax bestätigte damit seinen jüngsten Schlingerkurs.

"Damit bleibt fraglich, ob der deutsche Leitindex grundsätzlich in der Lage sein wird, sich nachhaltig von der 13 300er Marke nach oben abzusetzen", schrieb Analyst Christian Schmidt von der Helaba. Derartige Versuche seien zuletzt bereits mehrfach gescheitert. Es stelle sich die Frage, ob das Potenzial des Dax ausgereizt ist. Der EuroStoxx 50 wird am Dienstag mit einem Abschlag von 0,15 Prozent erwartet.

Von der Wall Street fehlt ein klares Signal. Der Einbruch der Technologiewerte scheint zwar zunächst passe, die Nasdaq-Indizes bleiben aber angeschlagen. Der Dow Jones Index bewegt sich derweil nach seinem Rückschlag ebenfalls seitwärts, auch wenn der Wochenstart dank der Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Corona-Impfstoff und Übernahmeaktivitäten positiv ausfiel. Im Fokus bleibt die Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwochabend.

Aktien von Bayer stiegen auf Tradegate um 1,3 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs am Vortag. Händler werteten eine Meldung leicht positiv, der zufolge die Leverkusener weitere Klagen im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat in den USA beigelegt haben.

Eine Kaufempfehlung der Investmentbank Mainfirst für die Aktien von Heidelbergcement ließ diese vorbörslich um rund ein Prozent zulegen.