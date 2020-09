Gegen Frankreich: Türkei und Großbritannien führen Marine-Manöver durch

Lesezeit: 2 min

Die Türkei und Großbritannien haben im östlichen Mittelmeer ein Marinemanöver durchgeführt. Das Manöver richtet sich gegen den französischen Präsidenten Macron, der das östliche Mittelmeer kontrollieren will. Die Türken und Briten arbeiten an der Schaffung einer neuen Achse in Europa. Dabei spielt die geheimdienstliche Zusammenarbeit die wichtigste Rolle.

Die TCG Giresun und die HMS Argyll im östlichen Mittelmeer. (Foto: Turkish Defence Ministry)

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum sich das Manöver gegen Frankreich richtet

Wie Ankara und London eine Geheimdienst-Allianz planen

Was der MI6-Chef über die Türkei sagt