Massenentlassungen und Werksaufgaben – In Deutschlands Zuliefer-Industrie herrscht der Ausnahmezustand

Die Serie an Massenentlassungen und Werksschließungen in Deutschlands Zulieferindustrie setzt sich ungebremst fort. Die Lage ist dramatisch. Teilweise werden Zweifel geäußert, ob die Corona-Pandemie und der angeblich stattfindende Wandel in der Automobilindustrie nur als Vorwand für Kosteneinsparungen herhalten müssen.

Eine rote Alarmleuchte. (Foto: dpa) Foto: Arno Burgi

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Zulieferer in der jüngsten Vergangenheit Einschnitte verkündeten

Was Betriebsräte einigen Konzernführern vorwerfen