Apple baut in Dänemark gigantischen Windpark - größer als der Kölner Dom

Ein schleppender Neubau und anhaltende Proteste von Anwohnern haben in der Vergangenheit die Windparkbranche belastet. Jetzt kommen allerdings positive Impulse von einem Unternehmen, dessen Name man eher nicht mit der Branche in Verbindung bringt.

So wie hier die Sonne über einem Windrad aufgeht, geht es auch der Windbranche wieder etwas besser. (Foto: dpa) Foto: Tom Weller

Lesen Sie in diesem Artikel: Weshalb die neue Anlage von Apple in Dänemark so wichtig ist

Warum sich der US-Gigant gerade dieses Land ausgesucht hat

Wieso auch der deutsche Hersteller "Siemens Gamusa" wieder hofft