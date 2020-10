ZDF-Sendung: „Maskenpflicht gleich doppelt sinnvoll. Schützt vor Keimen, trainiert die Lunge“

Lesezeit: 1 min

Prof. Dr. med. Thomas Kurscheid zählt in einem ZDF-Beitrag die Vorteile einer Corona-Maske auf. Die Sendung „ZDF Drehscheibe“ schließt daraus das Fazit: „Maskenpflicht gleich doppelt sinnvoll. Schützt vor Keimen, trainiert die Lunge. Und das ganz nebenbei.“

Mehr zum Thema : Deutschland > Corona-Virus > Benachrichtigung über neue Artikel : Deutschland

Corona-Virus



Prof. Dr. med. Thomas Kurscheid sagte in einem Beitrag der Sendung „ZDF Drehscheibe“: „Die Maske hat nicht nur Nachteile, wie wir es häufiger empfinden, sondern auch viele Vorteile. Weil, sie trainiert die Atemmuskulatur. Ich habe natürlich (Anm.d.Red. Kurscheid setzt die Maske auf) einen erhöhten Widerstand, wenn ich da durchatme. Das macht uns hier stärker (Anm.d.Red. zeigt auf die eigene Brust), was gut ist für die Lunge. Und zweitens gewöhnen wir uns an den etwas erhöhten CO2-Spiegel in unserer Atemluft. Das wiederum verbessert unsere Kondition.“

Die Sendung „ZDF Drehscheibe“ schließt daraus das Fazit: „Maskenpflicht gleich doppelt sinnvoll. Schützt vor Keimen, trainiert die Lunge. Und das ganz nebenbei.“