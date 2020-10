Die Corona-Krise bringt eine Revolution der staatlichen Finanzen

Lesezeit: 3 min

Der Staaten finanzieren ihre Ausgaben einerseits mit Steuereinnahmen und andererseits mit Schulden. Doch in der Corona-Krise, da die Regierungen so viel Geld ausgeben wie nie zuvor, hat nun eine dritte Form der Staatsfinanzierung gewaltig an Bedeutung gewonnen - vor allem auch hierzulande.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat die Politik der "Schwarzen Null" aufgegeben. (Foto:dpa) Foto: Kay Nietfeld

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie die Corona-Krise auch hierzulande eine neue Art der Staatsfinanzierung ermöglicht hat

Warum sich die Ökonomen der Modern Monetary Theory in der aktuellen Krise bestätigt sehen

Warum der Staat seine Corona-Schulden (nicht) wieder wird zurückzahlen müssen