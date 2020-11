Dax: Das große Warten auf die neue Corona-Entscheidung - positive Nachrichten aus Übersee

Lesezeit: 1 min

Die Börsen wissen derzeit nicht, in welche Richtung sie sich entwickeln wollen. Die Diskussionen um die Fortführung des Teil-Lockdowns sind ein wichtiges Thema am Markt. Zusätzlich gab die Deutsche Börse die Aufstockung des Dax ab September 2021 bekannt.

Das deutsche Leitbarometer hat heute Morgen bis 10.30 Uhr einen Gewinn von 0,9 Prozent auf 13.240 Zähler verzeichnet.

Die Börsianer beobachten derzeit, ob Bund und Länder die Corona-Restriktionen, die derzeit nur bis Ende November gelten, noch darüber hinaus verlängern. Nach Presseinformationen ist in dieser Frage allerdings schon eine Entscheidung gefallen: So wird der Teil-Lockdown bis zum 20. Dezember fortgeführt, wie die dpa berichtet. Die endgültige Entscheidung wird aber am Mittwoch gefällt.

Grundsätzlich bewegt sich der Dax nur wenig. So hat der Index gestern bei einem Minus von 0,1 Prozent auf 13.127 Punkten nahezu stagniert. Die Deutsche Bank gehörte mit einem Plus von 3,5 Prozent auf 9,27 Euro zu den Tagesgewinnern. Danach folgte Siemens, das 1,9 Prozent auf 111,68 Euro zulegte. Continental gewann 1,7 Prozent auf 112,35 Euro und lag damit auf dem dritten Platz unter den Aktien, die am besten performten.

In der Tabelle der Aktien, die sich am schlechtesten entwickelten, war Delivery Hero auf dem ersten Rang. Das Papier büßte 4,5 Prozent auf 96,60 Euro ein. Deutsche Wohnen verlor 3,6 Prozent auf 41,08 Euro, und Vonova ging mit einem Verlust von 2,4 Prozent auf 56,12 Euro aus dem Rennen.

Immerhin kamen aus Übersee positive Nachrichten, die die Börsen künftig stabilisieren könnten: So will der neue US-Präsident Joe Biden die transatlantischen Beziehungen zwischen den USA und der EU wieder verbessern. Das kündigte der 78jährige in einem Telefonat mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an.

Zusätzlich hat die Deutsche Börse eine neue Struktur für den Dax bekannt gegeben: So wird der Index künftig 40 statt bislang 30 Werte umfassen. Zudem wird die Mitgliedschaft in der obersten deutschen Börsenliga an strengere Voraussetzungen geknüpft sein. Die Aufstockung wird den Planungen zufolge ab September 2021 über die Bühne gehen.