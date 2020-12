Apple-Arbeiter in Indien randalieren wegen miserabler Arbeitsbedingungen

Lesezeit: 1 min

In einem indischen Zulieferwerk des Apple-Konzerns ist es am Wochenende zu schweren Ausschreitungen gekommen.

Foto: Government Of India / Handout

In einem indischen Zulieferwerk des Technologiekonzerns Apple, betrieben vom taiwanesischen Zulieferer Wistron, ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Am Samstag hatten sich auf dem Werksgelände in der Nähe von Bangalore Tausende von Arbeitern versammelt, um für die Zahlung ausstehender Löhne und bessere Arbeitszeiten zu protestieren. Beim Eintreffen der Polizei kam es zu Gewaltausbrüchen, ein Video zeigt mit Stöcken bewaffnete Personen, die Geräte und Autos zerstören. Nach Angaben des Unternehmens entstand ein Schaden von 60 Millionen Dollar.