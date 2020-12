Syrien: Der IS ist wieder zurück, Russland beginnt erneut mit Luftschlägen

Lesezeit: 2 min

Die Terror-Miliz IS ist erneut wie aus dem Nichts in den östlichen Regionen Syrien aufgetaucht. Russland hat damit begonnen, Luftschläge gegen die Stellungen des IS auszuführen. Zuvor hatten Beobachter gedacht, dass der IS weitgehend besiegt sei - zumal dies von US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin verkündet wurde.

Woher kommt plötzlich der IS her? (Screenhot - South Front/DWN)

Lesen Sie in diesem Artikel: In welchen Gebieten der IS zugeschlagen hat

Wo die russische Luftwaffe zum Einsatz kommt

Welche Stadt strategisch wichtig ist