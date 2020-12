Expertin: Anschlag von Nashville erinnert an „Oklahoma City Bombing“ durch Timothy McVeigh

Lesezeit: 1 min

Einer Sicherheitsexpertin zufolge erinnert der Anschlag von Nashville an die beiden Anschläge aus den Jahren 1993 und 1995, die in New York und Oklahoma City stattgefunden hatten. Auch damals fanden massive Autobombenanschläge statt.

Autobombenanschläge in Oklahoma City und New York. (Screenshot/Twitter)

Lesen Sie in diesem Artikel: Was beim New Yorker Anschlag von 1993 passiert ist

Wie der Oklahoma City-Anschlag von 1995 abgelaufen ist

Welche Parallelen es zum aktuellen Anschlag gibt