Massiver Bomben-Anschlag erschüttert US-Stadt Nashville, Terror-Untersuchungen laufen

In der US-Stadt Nashville ist ein mit Bomben gefüllter Wohnwagen explodiert. Der Katastrophenschutz spricht von einem „vorsätzlichen Bombenvorfall“. Die Explosion wird vom FBI als potenzieller inländischer oder ausländischer Terrorakt untersucht.

Ein Mitglied der Einsatzkräfte geht am Ort einer heftigen Explosion in der Innenstadt entlang. Die Polizei bestätigte auf Twitter, dass es um 6.30 Uhr am Morgen (Ortszeit) an einem Fahrzeug eine Explosion gegeben habe. Mindestens drei Menschen sind dabei leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. (Foto: dpa)

Foto: Mark Humphrey