Alchemie: Die überlegene Mutter der Wissenschaften

Lesezeit: 5 min

Die Vorstellung von Alchemisten als lediglich fehlgeleitete Forscher, die vergeblich versuchten, Gold herzustellen, ist das Gegenteil der Wahrheit. Tatsächlich ist die Alchemie den modernen Wissenschaften in vieler Hinsicht sogar überlegen.

Reagenzgläser einer Versuchsreihe zur Herstellung des vermeintlichen "Steins der Weisen" aus dem Labor des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt liegen am 23.11.2016 in einer Vitrine im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle/Saale (Sachsen-Anhalt). (Foto: dpa)

Foto: Hendrik Schmidt