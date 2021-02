Indonesien: Der unbekannte Geheimfavorit für die internationale E-Mobilität

Lesezeit: 5 min

Wenn von der E-Autoindustrie die Rede ist, denken nur sehr wenige an Südostasien. Doch bringt sich hier jetzt ein Land mit einem Mega-Projekt in Stellung, das die geplante Tesla-Fabrik bei Berlin weit in den Schatten stellt.

Indonesien eignet sich nicht nur aus der Rohstoff-Perspektive als Standort. (Foto: dpa) Foto: Uwe Zucchi

Lesen Sie in diesem Artikel: warum ausgerechnet Indonesien so verlockend für die Branche ist

ob der Inselstaat eine ernstzunehmende Konkurrenz für Tesla sein kann

wie Südostasien zu den deutschen Plänen der Verstromung steht