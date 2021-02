Staatsstreiche und Kriege: Seit 30 Jahren ist Victoria Nuland aktiv – nun soll sie wiederkommen

Lesezeit: 7 min

US-Präsident Joe Biden zufolge soll die US-Diplomatin Victoria Nuland eine wichtige Rolle in der künftigen US-Außenpolitik spielen. Seit 30 Jahren zeichnet sie sich als aktive Unterstützerin von Putschen, Umstürzen und Kriegen gegen andere Staaten aus. Eine Dokumentation ihrer „Erfolge“.

Joe Bidens Nominierung von Victoria Nuland zur „Under Secretary for Political Affairs“, die dritthöchste Position im US-Außenministerium, ist Kritikern zufolge ein gefährliches Zeichen. Nuland agierte in den vergangenen Jahrzehnten für die Neokonservativen, die die amerikanische Außenpolitik in den letzten 30 Jahren von einer Katastrophe zur nächsten geführt haben, ohne Rechenschaft abzulegen. Ihre Nominierung muss noch vom US-Senat bestätigt werden.

Von 2000 bis 2003, als die Bush-Regierung in Afghanistan einfiel, war Nuland Bushs ständige Vertreterin bei der NATO. Die afghanische Regierung bot an, mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten, um Al-Qaida zu besiegen, aber das Angebot wurde abgelehnt. Nachdem Al-Qaida besiegt worden war, hätten die USA Afghanistan verlassen können, blieben aber stattdessen vor Ort, errichteten semi-permanente Stützpunkte, spalteten das Land und sind immer noch aktiv, so der Analyst Rick Sterling in einem Beitrag von „MPN News“.

Von 2003 bis 2005 war Nuland die wichtigste außenpolitische Beraterin von Vizepräsident Dick Cheney, der „bei der Planung und Bewältigung des Krieges half, der den [irakischen Führer] Saddam Hussein stürzte“. Das außenpolitische Establishment, einschließlich Nuland, meinte, dass es einfach sei, Saddam Hussein zu entfernen und einen US-Verbündeten zu installieren. Die Invasion und die fortgesetzte Besetzung haben zu über einer Million toten Irakern, vielen tausend toten Amerikanern, Hunderttausenden mit posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) und einer Rechnung für die amerikanischen Steuerzahler von zwei bis sechs Billionen Dollar geführt. Von 2005 bis 2008 war Nuland US-Botschafterin bei der NATO, wo ihre Aufgabe darin bestand, die Unterstützung der Alliierten für die Besatzungen Afghanistans und des Irak zu stärken. Als Nuland nach den Lehren aus dem zehnten Jahrestag der Invasion gefragt wurde, antwortete sie : „Im Vergleich zu Saddam haben wir jetzt ein bilaterales Sicherheitsabkommen (…) Wir haben tiefe wirtschaftliche Interessen und Bindungen. Wir haben eine Sicherheitsbeziehung. Wir haben eine politische Beziehung.“

Nulands Antwort machte deutlich, dass sie die politischen, menschlichen und wirtschaftlichen Kosten nicht wahrnahm und dass ihre Loyalität jener Elite gilt, die immer noch von der Tragödie profitiert, so Sterling. In der Tat „war einer der Top-Profiteure aus dem Irak-Krieg das Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen Halliburton“. Halliburton erhielt 39,5 Milliarden US-Dollar an „Bundesverträgen im Zusammenhang mit dem Irak-Krieg“. Nulands Chef, Vizepräsident Dick Cheney, war der ehemalige Chef von Halliburton.

Im Januar 2020, siebzehn Jahre nach der US-Invasion, verabschiedete das irakische Parlament eine Resolution, in der der Rückzug der US-Truppen und ihren Auftragnehmern aus ihrem Land gefordert wurde. Doch die USA folgten diesem Wunsch nicht. Im Frühjahr 2011 wurde Nuland Sprecherin des Außenministeriums unter der damaligen Außenministerin Hillary Clinton, als sie den Angriff auf den langjährigen US-Verbündeten Muammar Ghaddafi in Libyen vorbereitete. Die Resolution 1973 des UN-Sicherheitsrates genehmigte eine „Flugverbotszone“ zum Schutz der Zivilbevölkerung, jedoch keinen Luftangriff auf libysche Regierungstruppen. Doch in jenem Sommer, als die USA und ihre NATO-Verbündeten libysche Streitkräfte bombardierten und angriffen, lehnte Nuland die Option eines friedlichen Übergangs in Libyen ab und schlug fälschlicherweise vor, dass der UN-Sicherheitsrat die Entfernung von Ghaddafi fordern soll.

Die Bombenkampagne führte zum Sturz der libyschen Regierung und zum brutalen öffentlichen Mord an Ghaddafi durch regierungsfeindliche Rebellen. Hillary Clinton fand den Mord an Ghaddafi sehr lustig. Sie sagte in einem Interview in einem Anfall eines Gelächters: „Wir kamen, wir sahen, er starb“ (HIER)“.

Vor Ghaddafis Sturz hatte Libyen den höchsten Lebensstandard in ganz Afrika. Seit dem von den USA geführten Angriff ist das Land jedoch zu einem „failed state“ mit konkurrierenden Kriegsherren, einer enormen Inflation, enormer Arbeitslosigkeit und explodierendem Extremismus und Gewalt geworden. Die meisten Migranten, die das Mittelmeer überquert haben, um nach Europa zu gelangen, oder ertrunken sind, kommen über Libyen. In jedem Fall ist das Ziel, libysche Zivilisten zu „schützen“, spektakulär gescheitert.

Ein Grund, warum Clinton und die „Hardliner“ (wie Nuland) Ghaddafi stürzen wollten, war angeblich der Zugang zum libyschen Militärarsenal. Dieser Vorstoß hatte es ihnen ermöglicht, Waffen an Aufständische weiterzuleiten, die versuchten, die syrische Regierung und jeden anderen Feind der USA in der MENA-Region (Mittlerer Osten und Nordafrika) in der Region zu stürzen.

Dies wurde in geheimen Dokumenten des US-Verteidigungsministeriums bestätigt, in denen Folgendes angegeben war: „Unmittelbar nach dem Sturz des (Ghaddafi)-Regimes im Oktober 2011 und bis Anfang September 2012 wurden Waffen aus den ehemaligen libyschen Militärvorräten in Bengasi (Libyen) vom Hafen von Bengasi zu den Häfen von Banias und dem Hafen von Borj Islam (Syrien) verschifft.“

Im Januar 2012 behauptete Nuland , die USA seien „auf der Seite derer, die friedliche Veränderungen in Syrien wollen“. Zur gleichen Zeit lieferten die USA Scharfschützengewehre, Granaten mit Raketenantrieb sowie 125-mm- und 155-mm-Haubitzenraketen an die angeblich „friedlichen“ regierungsfeindlichen Demonstranten im Land. Europa und anderen Ländern bescherte der Konflikt eine große Flüchtlings-Krise, während die US-Amerikaner bis heute weigern, Flüchtlingen in großem Stil aufzunehmen.

Die US-Strategie des „Regimewechsels“ für Syrien folgte dem Muster Libyens. Es wurde zunächst behauptet, dass die Demonstranten friedlich sind. Dann wurde behauptet, die Reaktion der Regierung sei unverhältnismäßig. Anschließend wurde die Regierung in Damaskus unter Druck gesetzt, um sie zu lähmen und gleichzeitig die Unterstützung für Demonstranten und subversive regierungsfeindliche Gruppen zu fördern. Wie dokumentiert wurde, gab es von Anfang an gewalttätige Demonstranten in Syrien. Während der ersten Protesttage in Daraa Mitte März 2011 wurden sieben Polizisten getötet. Als Sprecher des Außenministeriums war Nuland eine wichtige Persönlichkeit, die den „Regimewechsel“ rechtfertigte.

Im September 2013 wurde Nuland zur stellvertretenden Staatssekretärin für europäische und eurasische Angelegenheiten ernannt. Der Aufstand auf dem ukrainischen Maidan-Platz begann kurz nach ihrer Ankunft. Um die amerikanische Unterstützung für die Proteste zu unterstreichen, verteilten Nuland und Senator John McCain Brot und Kekse an eine Menge regierungsfeindlicher Demonstranten.

Die Proteste wurden bis Januar 2014 fortgesetzt. Die Opposition, die Russland gegenüber misstrauisch war, wollte, dass die Regierung von Janukowitsch das ein IWF-Darlehen annimmt, das wiederum eine Erhöhung der Erdgasrechnungen um 40 Prozent auslösen sollte. Diese Opposition bestand aus verschiedenen Fraktionen, darunter die Neonazi-Svoboda-Partei und dem rechten Sektor.

Anfang Februar 2014 wurde eine Audioaufnahme von Nuland mit dem US-Botschafter in der Ukraine, Geoffrey Pyatt, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das vierminütige Gespräch war eine mediale Sensation, da Nuland in Bezug auf die Interessen der Europäischen Union in der Ukraine sagte: „Fuck the EU“. Aber Nulands Fluchen war eine Ablenkung von dem, was in der Aufnahme wirklich bedeutsam war. Es zeigte, inwieweit Nuland sich in innere ukrainische Angelegenheiten einmischte, direkte Kontakte zu wichtigen Oppositionsführern hatte und die Proteste in dem Maße leitete, in dem sie entschied, wer nach dem Putsch einen Platz am Regierungstisch haben sollte. In der Aufnahme sagt Nuland: „Ich denke nicht, dass Klitsch [Vitaly Klitschko] in die Regierung gehen sollte (…) Ich denke, Yats [Arseniy Yatseniuk] ist der richtige Typ“.

Ihre Gegnerschaft zu Klitschko hing auch mit der Tatsache zusammen, dass Klitschko von Deutschland und der Konrad-Adenauer-Stiftung unterstützt wurde, um in der Ukraine einen Regierungswechsel herbeizuführen. Doch Deutschland wollte eigentlich keinen gewaltsamen Umsturz. Der Grund, warum sie „Fuck the EU“ sagte war, dass sie die von der EU bevorzugte Verhandlungs- und Kompromissmethode nicht billigte. Nuland und Pyatt wollten den Sturz der Janukowitsch-Regierung, obwohl sie nach einer Wahl, die von der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) beobachtet und im Wesentlichen genehmigt wurde, die rechtmäßige Regierung gewesen ist.

In den kommenden Wochen eskalierten die Proteste. Der Präsident der amerikanischen Handelskammer in Kiew, Bernard Casey, beschrieb, was als nächstes geschah: „Vom 18. bis 20. Februar massakrierten Scharfschützen etwa 100 Menschen (sowohl Demonstranten als auch Polizisten) auf dem Maidan. Obwohl der US-Botschafter und die Opposition die Janukowitsch-Regierung beschuldigten, deuten die Beweise auf die Schüsse eines von den Ultranationalisten kontrollierten Hotels hin, und die Ballistik ergab, dass die Demonstranten und die Polizei alle mit denselben Waffen erschossen wurden.“

Der estnische Außenminister wiederholte später diese Behauptungen : „Hinter den Scharfschützen stand nicht Janukowitsch, sondern jemand aus der neuen (Oppositions)-Koalition.“

Casey fährt fort: „Am 20. Februar 2014 moderierte eine EU-Delegation die Verhandlungen zwischen Präsident Janukowitsch und den Demonstranten und stimmte vorgezogenen Wahlen zu - im Mai 2014 statt im Februar 2015 (…) Trotz der Unterzeichnung eines Abkommens (…) lehnten die ultranationalistischen Demonstranten und ihre amerikanischen Sponsoren es ab und verstärkten ihre Gewaltkampagne.“

Anschließend fand der Putsch statt. In Odessa wurden diejenigen, die friedlich gegen den Putsch protestierten, gewaltsam angegriffen. Ein veröffentlichtes Video zeigt einen besonders bösartigen Angriff auf friedliche Demonstranten, gefolgt von der Brandbombardierung des Gebäudes, in dem sich die Demonstranten zurückgezogen hatten. Es wurde verhindert, dass Feuerwehrautos das Gebäude erreichten, um das Feuer zu löschen und die Bürger im Inneren zu retten. 42 Menschen starben und 100 wurden verletzt. Nuland behauptet, ein „Opfer“ zu sein, weil ihr Gespräch öffentlich durchgesickert war. Doch die wirklichen Opfer dürften die Ukrainer sein, die seit dem Putsch getötet wurden.

In den neunziger Jahren arbeitete Nuland für das Außenministerium in Fragen im Zusammenhang mit Russland, unter anderem als stellvertretende Direktorin für frühere Angelegenheiten der Sowjetunion. Während dieser Zeit mischten sich die USA auf vielfältige Weise in die inneren Angelegenheiten Russlands ein. Das „Time Magazine“ proklamierte stolz : „Amis als Rettung: die geheime Geschichte, wie amerikanische Berater Jelzin zum Sieg verhalfen.“

Jelzins Führung und die von den USA forcierte Politik hatten jedoch katastrophale Folgen. Zwischen 1991 und 1999 ging das Bruttoinlandsprodukt Russlands um fast 50 Prozent zurück. Die russische Wirtschaft brach zusammen, Oligarchen und Gesetzlosigkeit entstanden. Nuland war Teil des US-Teams, das die Bemühungen in Russland leitete, eine wirtschaftliche „Schocktherapie“ einsetzte und weit verbreitete soziale Verzweiflung verursachte.

In der Zwischenzeit haben die USA ihr Versprechen an den sowjetischen Führer Michail Gorbatschow, wonach die NATO nicht „einen Zentimeter“ nach Osten expandieren werde, nicht umgesetzt. Stattdessen wurden Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, die baltischen Staaten, die Tschechische Republik, Albanien, Kroatien und weitere Staaten in die NATO integriert.

Als Putin im Jahr 2000 an die Macht kam, räumte er mit den Oligarchen auf, stellte die Ordnung wieder her und begann mit dem Wiederaufbau der Wirtschaft. Oligarchen waren gezwungen, Steuern zu zahlen und in produktive Unternehmen zu investieren. Die Wirtschaft und das Vertrauen wurden wiederhergestellt. In sieben Jahren stieg das BIP von 1,3 Milliarden US-Dollar auf 2,3 Milliarden. Aus diesem Grund war Putins öffentliche Zustimmungsrate konstant hoch und lag zwischen 85 Prozent und einer „niedrigen“ Zustimmungsrate von 60 Prozent.

Die meisten Amerikaner sind sich dieser Tatsachen nicht bewusst. Stattdessen werden Putin und Russland beharrlich dämonisiert. Dies war für das Establishment der Demokratischen Partei von Vorteil, da es als Ablenkung für ihre Bemühungen gegen Bernie Sanders diente, die letztendlich zu ihrer Niederlage gegen Donald Trump führten. Die Dämonisierung Russlands ist auch für den militärisch-industriellen Komplex besonders nützlich und gewinnbringend.

Nuland förderte das „Steele-Dossier“, in dem unter anderem die Zusammenarbeit zwischen Russland und Trump behauptet wurde. Doch das Dossier war eine fälschung. Im vergangenen Sommer berichtete das Wall Street Journal , „das Büro (FBI) wusste, dass die Russland-Informationen im Jahr 2017 falsch waren“ und dass „es keine sachliche Grundlage für die Behauptungen des Dossiers gab“.

Während Nuland die Desinformation nachhaltig fördert, drängt sie auf eine aggressivere US-Außenpolitik. In einem Artikel mit dem Titel „Putin festnageln“ führt sie aus: „Die Herausforderung für die USA im Jahr 2021 wird darin bestehen, die Demokratien der Welt bei der Entwicklung eines effektiveren Ansatzes gegen Russland zu führen - einem Ansatz, der auf den Stärken der Demokratien aufbaut und Putin dort belastet, wo er verwundbar ist, einschließlich unter seinen eigenen Bürgern. Moskau sollte auch sehen, dass Washington und seine Verbündeten konkrete Schritte unternehmen, um ihre Sicherheit zu stärken und die Kosten für russische Konfrontation und Militarisierung zu erhöhen. Dazu gehören die Aufrechterhaltung robuster Verteidigungsbudgets, die weitere Modernisierung der US-amerikanischen und alliierten Atomwaffensysteme sowie der Einsatz neuer konventioneller Raketen und Raketenabwehrsysteme (…) und die Errichtung dauerhafter Stützpunkte entlang der Ostgrenze der NATO und eine Erhöhung des Tempos und der Sichtbarkeit gemeinsamer Trainingsübungen (HIER).“