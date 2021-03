Vorbild China, Nutznießer Big Tech: Seehofer will unbedingt Online-Ausweispflicht bei Nutzung sozialer Netzwerke

Lesezeit: 2 min

Innenminister Seehofer will unbedingt, dass sich die Bürger künftig online ausweisen, bevor sie sich in sozialen Netzwerken anmelden. Das geht politisch-restriktiv in Richtung China. Doch Seehofer will offenbar auch Big Tech stärken. „Das wäre ein beispielloser Angriff auf europäische Werte und das freie Internet. Dinge, mit denen wir uns sonst so gerne von China abgrenzen“, so ein Experte.

Horst Seehofer (l - CSU) wird am 24.11.2014 in Peking (China) vom Premierminister der Volksrepublik China, Keqiang Li, zu einem Gespräch empfangen. (Foto: dpa) Foto: Peter Kneffel

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Online-Restriktionen Seehofer einführen lassen will

Welche Folgen das für Internet-Nutzer haben wird

Warum Fachexperten Seehofers Ansatz kritisieren