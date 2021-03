Lesezeit: 2 min

Der Suez-Kanal - eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt - wird seit Stunden von einem havarierten Frachter blockiert.

Dieses Satellitenbild von Planet Labs Inc. zeigt das Frachtschiff MV Ever Given, das im Suezkanal auf Grund gelaufen ist und seither die wichtige Schifffahrtsstraße zwischen Asien und Europa blockiert. (Foto: dpa)

Foto: Planet Labs Inc.