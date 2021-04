Bidens Billionengrab? Die US-Schuldenwirtschaft bröckelt bedrohlich und stärkt gleichzeitig China

Lesezeit: 5 min

Die US-Wirtschaft befindet sich an einem gefährlichen Scheidepunkt. Neupräsident Joe Biden wird für seine ambitionierten Pläne tief in die Verschuldung gehen müssen und damit den stark angeschlagenen Staatshaushalt an den Rand des Kollpas bringen. Der große Profiteur von Bidens Konjunkturprogrammen ist indes China.

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum Bidens Konjunkturprogramme China mehr stärken als die USA

Was Biden schlechter macht als sein Vorgänger

Warum die US-Wirtschaft gravierende strukturelle Probleme hat

Wie die erhöhten systemischen Risiken an den Finanzmärkten abgebildet werden