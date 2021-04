Sonderziehungsrechte: Kapitalspritze des IWF ist zum Scheitern verurteilt

Lesezeit: 2 min

Die Kapitalspritze des IWF in Form von Sonderziehungsrechten ist eine Mogelpackung. Denn die geplanten 650 Milliarden US-Dollar werden vor allem in die reichsten Länder der Welt fließen. Die ärmsten Länder erhalten etwa ein Prozent der Summe. In Wirklichkeit geht es aber um etwas ganz anderes.

Senegal, Dakar: Ein junger Mann fährt mit einem Karren über die Mbeubeuss-Mülldeponie.(Foto: dpa) Foto: Sadak Souici

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum die angekündigte IWF-Kapitalspritze eine Mogelpackung ist

Warum es in Wirklichkeit um eine neue Währungsordnung geht

Welche Rolle Sonderziehungsrechte im Finanzwesen spielen