Finanzen

Wegen EU-Sanktionen: China verhängt Sanktionen gegen zwei EU-Banken

Im Konflikt um Russland-Sanktionen setzt Peking zwei europäische Geldhäuser auf seine Sanktionsliste. Es handelt sich um eine Vergeltungsmaßnahme.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.08.2025 14:54
Aktualisiert: 13.08.2025 15:07
Lesezeit: 1 min
Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..
Wegen EU-Sanktionen: China verhängt Sanktionen gegen zwei EU-Banken
Die EU-Maßnahmen verletzten internationales Recht und schadeten den Wirtschafts- und Finanzbeziehungen, teilte das Pekinger Handelsministerium mit. (Foto: dpa) Foto: Johannes Neudecker

Im Folgenden:

  • China-Sanktionen: Welcher EU-Staat betroffen ist

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  •  

    6 Monate Zugriff für nur 3,49 EUR/Monat

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

    • X

    DWN Telegramm

    Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.
    E-mail: *

    Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und erkläre mich einverstanden.
    Ich habe die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

    Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

    Trump öffnet Chip-Schleusen für China: Sicherheit nur noch zweitrangig
    DWN
    Politik
    Politik Trump öffnet Chip-Schleusen für China: Sicherheit nur noch zweitrangig
    13.08.2025

    Trotz jahrelanger Warnungen vor Pekings Militärambitionen gibt Trump den Verkauf modernster US-Chips an China frei – und stellt Profit...

    Bedrohung durch Russland? Estland weist russischen Diplomaten aus
    DWN
    Politik
    Politik Bedrohung durch Russland? Estland weist russischen Diplomaten aus
    13.08.2025

    Die Beziehungen zwischen Russland und Estland sind seit Jahren konfliktgeladen und angespannt. Nun weist das EU- und Nato-Land einen...

    Wegen EU-Sanktionen: China verhängt Sanktionen gegen zwei EU-Banken
    DWN
    Finanzen
    Finanzen Wegen EU-Sanktionen: China verhängt Sanktionen gegen zwei EU-Banken
    13.08.2025

    Im Konflikt um Russland-Sanktionen setzt Peking zwei europäische Geldhäuser auf seine Sanktionsliste. Es handelt sich um eine...

    100 Tage schwarz-rote Koalition: SPD kritisiert Union
    DWN
    Politik
    Politik 100 Tage schwarz-rote Koalition: SPD kritisiert Union
    13.08.2025

    Der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch fordert 100 Tage nach dem Start der schwarz-roten Koalition, Probleme in der Zusammenarbeit...

    Perplexity AI will Chrome übernehmen: KI-Suchmaschine bietet Milliarden
    DWN
    Wirtschaft
    Wirtschaft Perplexity AI will Chrome übernehmen: KI-Suchmaschine bietet Milliarden
    13.08.2025

    Ein KI-Start-up wagt den Angriff auf Google: Perplexity AI will mit seiner KI-Suchmaschine den Chrome-Browser für Milliarden übernehmen...

    Steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse: Attraktive Benefits als Alternative zur Gehaltserhöhung
    DWN
    Wirtschaft
    Wirtschaft Steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse: Attraktive Benefits als Alternative zur Gehaltserhöhung
    13.08.2025

    Smartphone, Kita-Gebühr, Rad oder Deutschlandticket: Mit diesen zehn Gehaltsextras können Beschäftigte Steuern und Abgaben sparen. Wie...

    Ukraine vor strategischem Kipp-Punkt: Russlands Vorstoß könnte Verhandlungsmasse für Putin werden
    DWN
    Politik
    Politik Ukraine vor strategischem Kipp-Punkt: Russlands Vorstoß könnte Verhandlungsmasse für Putin werden
    13.08.2025

    Während die Front im Donbass unter schwerem Druck steht, dringt Russland kurz vor dem Trump-Putin-Gipfel tief in ukrainisches Gebiet vor...

    Renk-Aktie legt kräftig zu: Starke Auftragslage beflügelt Anleger
    DWN
    Finanzen
    Finanzen Renk-Aktie legt kräftig zu: Starke Auftragslage beflügelt Anleger
    13.08.2025

    Die Renk-Aktie überrascht Anleger mit starken Quartalszahlen und einem klaren Aufwärtstrend. Doch wie nachhaltig ist der Erfolg des...