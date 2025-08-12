Wirtschaft

USA und China verlängern Zollpause im Handelsstreit bis November

Im Handelsstreit zwischen den USA und China gibt es erneut Aufschub: Beide Seiten haben sich darauf geeinigt, geplante höhere Zölle weitere 90 Tage auszusetzen – bis zum 10. November. Damit wollen Washington und Peking Zeit für neue Verhandlungen gewinnen.