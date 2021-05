UN: In mindestens zwanzig Staaten bahnen sich Hungerkrisen an

Lesezeit: 1 min

Die Zahl der hungernden Menschen wird Untersuchungen der UN zufolge die bereits hohen Zahlen des Vorjahres übertreffen.

Ein Schwarm Wüstenheuschrecken sitzt im vergangenen Jahr in Ostafrika so dicht an dicht, dass die Straße unter ihnen kaum mehr zu sehen ist. (Foto: dpa)

Foto: Zhang Yu