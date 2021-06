EU-Auswertung: Kältester Frühling in Europa seit 2013

Lesezeit: 1 min

Europa erlebt den kältesten Frühling seit 2013. Insgesamt fiel auch der Winter auf der Nordhalbkugel sehr kalt aus.

Mit Feuern versuchen die Bauern in einer Obstplantage am Bodensee Ende März, die Temperatur in der Nacht zwischen den Obstbäumen zu erhöhen. (Foto: dpa)

Foto: Benjamin Liss