Die Fed hält an ihrer „Supernova-Orgie aus Geld“ fest – Was bedeutet das für Gold und Silber?

Die US-Notenbank pumpt seit Jahren Billionen Dollar in den Markt. Im Zusammenhang mit anderen Faktoren wird die Inflation drastisch ansteigen. Doch was bedeutet das für die Entwicklung der Edelmetallpreise in den kommenden zwei Jahren?

Die Fed flutet des gesamten Markt mit billigem Geld. (Foto: dpa) Foto: Cameron Smith

Lesen Sie in diesem Artikel: Wieviel Geld die Fed seit dem Jahr 2008 in den Markt gepumpt hat

Welche weiteren Faktoren die Inflation treiben werden

Wie sich die Preise für Gold und Silber voraussichtlich entwickeln werden article:full_access