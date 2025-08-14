Politik

Rentenreform: Warum das Rentenpaket der Regierung keine Lösung ist – und sogar schadet

Das vergangene Woche verabschiedete Rentenpaket der Bundesregierung umfasst fast 50 Milliarden Euro. Viele Rentenexperten sind entsetzt und sprechen von Rentengeschenken statt von einer strukturellen Rentenreform. Die Rentenmilliarden sollen ausschließlich aus Steuergeldern finanziert werden und gehen deshalb zulasten der jüngeren und arbeitenden Generationen.