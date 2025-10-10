Politik

Trumps Fed-Vertreter: Zölle eröffnen Spielraum für Zinssenkungen

Während die US-Notenbank über das richtige Tempo bei Zinssenkungen ringt, verlangt Trumps neuer Fed-Mann Stephen Miran eine radikale Lockerung. Seine Begründung: Zölle und Einwanderungsstopp hätten die „neutrale“ Zinsbasis gesenkt – und damit Tür und Tor für billigere Kredite geöffnet.
Emanuel Sidea
10.10.2025 18:31
Lesezeit: 2 min
Stephen Miran, der Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump, wurde in den Zinssatzausschuss der US-Notenbank berufen. (Foto: dpa/AP | Alex Brandon) Foto: Alex Brandon

  • Wie könnte Trumps Einfluss auf die Fed die künftige Zinspolitik radikal verändern?
  • Warum fordert Stephen Miran drastischere Zinssenkungen als die Fed-Mehrheit?
  • Welche Verbindung sieht Miran zwischen Zöllen, Einwanderungsstopp und niedrigeren Zinsen?

avtor1
Emanuel Sidea

Zum Autor:

Emanuel Sidea ist seit mehr als 20 Jahren als Journalist tätig und arbeitet derzeit in New York als US-Korrespondent für die schwedische Zeitung Dagens Industri.

10.10.2025

