Ripple XRP News: Digitale Zahlungen im Asien-Pazifik-Raum wachsen stark

XRP, die Kryptowährung von Ripple, könnte sich bald von Bitcoin abkoppeln. In Singapur erhält das Unternehmen eine erweiterte Lizenz, um XRP- und RLUSD-Zahlungen auszubauen. Experten sehen darin einen Wendepunkt für digitale Zahlungen in Asien und ein Signal für institutionelle Investoren, dass die Nutzung von XRP unabhängig von spekulativen Marktzyklen steigen könnte.
02.12.2025 14:37
Ripple XRP News: Digitale Zahlungen im Asien-Pazifik-Raum wachsen stark
Ripple XRP: erweiterte Lizenz in Singapur, XRP- und RLUSD-Zahlungen wachsen.

Ripple XRP erhält in Singapur grünes Licht: Ausbau von XRP- und RLUSD-Zahlungen

Ripple (XRP) darf seine Zahlungsdienste in Singapur deutlich erweitern. Die Finanzaufsicht des Landes hat dem Unternehmen eine erweiterte Lizenz erteilt. Damit rückt eine breitere Akzeptanz regulierter Kryptozahlungen in Asien in greifbare Nähe, schreibt das Internetportal Newsbit.de

Major Payment Institution-Lizenz ermöglicht Wachstum

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat Ripple eine erweiterte Major Payment Institution-Lizenz erteilt. Damit kann das Unternehmen seine regulierten Zahlungsdienste ausbauen, darunter Transaktionen mit XRP und dem an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin RLUSD. Ripple gab dies am Montag bekannt.

Laut Ripple-Präsidentin Monica Long nimmt Singapur eine Vorreiterrolle bei der Regulierung digitaler Vermögenswerte ein:

"Die MAS hat einen wegweisenden Standard für regulatorische Klarheit im Bereich digitaler Assets gesetzt, und wir schätzen Singapurs fortschrittlichen Ansatz außerordentlich. Ripple hat stets einen ‚Regulation-first‘-Ansatz verfolgt, und Singapur zeigt, dass Innovation aufblüht, wenn die Regeln klar sind."

Long betonte zudem, dass die erweiterte Lizenz Ripple besser befähigt, in der Region zu investieren:

"Diese erweiterte Lizenz stärkt unsere Fähigkeit, weiterhin in Singapur zu investieren und die Infrastruktur aufzubauen, die Finanzinstitute benötigen, um Geld effizient, schnell und sicher zu bewegen."

Digitale Zahlungen im Asien-Pazifik-Raum auf Wachstumskurs

Ripple nutzt die Token XRP und RLUSD, um schnelle, transparente grenzüberschreitende Zahlungen zu ermöglichen. Kunden sind Banken, Kryptounternehmen und Fintechs. Fiona Murray, Vice President und Managing Director Asia-Pacific bei Ripple, beobachtet einen starken Anstieg digitaler Vermögenswerte:

"Der Asien-Pazifik-Raum ist weltweit führend bei der tatsächlichen Nutzung digitaler Assets, mit einer On-Chain-Aktivität, die im Jahresvergleich um rund 70 Prozent gestiegen ist. Singapur steht im Zentrum dieses Wachstums. Dank der erweiterten Lizenz können wir die Institutionen, die es vorantreiben, besser unterstützen und ein breiteres Spektrum regulierter Zahlungsdienste anbieten."

Ripple XRP News: Könnte sich von Bitcoin lösen

XRP, die Kryptowährung von Ripple, könnte sich bald von den Preisschwankungen von Bitcoin entkoppeln.

Die Preise vieler Kryptowährungen folgen derzeit stark den Schwankungen von Bitcoin. XRP könnte sich davon lösen. Versan Aljarrah, Gründer von Black Swan Capitalist, prognostiziert, dass XRP allmählich unabhängiger von Bitcoin und spekulativen Marktzyklen wird. Trotz steigender institutioneller Nutzung und vielfältiger Anwendungsfälle hängt der Preis von XRP noch immer an Bitcoin und anderen Kryptowährungen.

Aljarrah betont, dass der echte Wert von XRP in seiner Technologie und seiner Rolle im globalen Finanzwesen liegt, nicht in kurzfristigen Preisschwankungen. XRP verarbeitet Milliarden von Transaktionen mit niedrigen Gebühren und übertrifft traditionelle Systeme wie SWIFT in Geschwindigkeit und Kosteneffizienz. Seine begrenzte Verfügbarkeit und Teilbarkeit sichern Skalierbarkeit und Erschwinglichkeit, selbst bei steigenden Preisen.

Marktentwicklung: XRP kämpft

Trotz Ripples Erfolgen hat XRP weiterhin Schwierigkeiten. Der Token, der im vergangenen Sommer ein neues Allzeithoch von 3,65 US-Dollar erreichte, notiert derzeit bei rund 2 US-Dollar. Auf Monatssicht liegt er 20 Prozent im Minus.

XRP richtet sich an Banken, nicht Endverbraucher

Ripple (XRP), der "Bitcoin für Banken", zielt nicht auf Endverbraucher, sondern auf Banken. Über das Ripple-Netzwerk können sie Zahlungen in Echtzeit durchführen. Während andere Kryptowährungen Banken umgehen wollen, bindet Ripple sie aktiv ein. Grundlage ist die Blockchain, in der alle Transaktionen und übertragenen Gegenwerte gespeichert werden. XRP-Coins lassen sich mit dem Online-Wallet von Ripple verwalten. Da alle Coins bereits emittiert wurden, entstehen keine neuen durch Mining. Kernmerkmal dieser Währung sind schnelle, fälschungssichere Transaktionen.

Ripple XRP News: Digitale Zahlungen im Asien-Pazifik-Raum wachsen stark
