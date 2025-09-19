Finanzen

Fed-Zinsentscheid: US-Notenbank senkt Zinsen – und das sind die Folgen

Der jüngste Fed-Leitzinsentscheid sorgt für Aufsehen: Powell senkt die Zinsen, warnt vor Risiken – und setzt damit auch Europas Wirtschaft unter Druck.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.09.2025 14:07
Aktualisiert: 19.09.2025 14:47
Fed-Zinsentscheid: US-Notenbank senkt Zinsen – und das sind die Folgen
Der jüngste Fed-Leitzinsentscheid sorgt für Unsicherheit an den Märkten – Anleger und Unternehmen weltweit warten auf die weiteren Schritte von Fed-Chef Jerome Powell. (Foto: dpa) Foto: Jacquelyn Martin

Im Folgenden:

  • Wie der Fed-Leitzinsentscheid den globalen Finanzmarkt prägt
  • Warum Deutschland direkt von der US-Zinspolitik betroffen ist
  • Welche Prognosen Powell für Inflation, BIP und Jobs gab

