Nato-Manöver: Deutschland entsendet Bundeswehr-Tornados zur Atomwaffenübung der Nato

Die Atomwaffenübung der Nato sorgt für Aufmerksamkeit: Deutschland entsendet Tornados und beteiligt sich am jährlichen Nato-Manöver „Steadfast Noon“. Doch was bedeutet die nukleare Teilhabe wirklich – und wie glaubwürdig ist die Abschreckungspolitik des Bündnisses in Zeiten wachsender Spannungen mit Russland?