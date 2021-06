Hiobsbotschaft für Börsen: US-Währungshüter Bullard plädiert für Zinswende 2022

Lesezeit: 1 min

US-Währungshüter James Bullard plädiert für eine Zinswende bereits im kommenden Jahr.

Die Wall Street in New York. An der Wall Street waren die Anleger am 03.03.2020 wieder in die Defensive gegangen - trotz einer überraschenden Zinssenkung der US-Notenbank. (Foto: dpa)

Foto: Heikki Saukkomaa