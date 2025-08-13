Finanzen

Früh starten, langfristig profitieren – Warum eine frühe Absicherung durch eine Berufsunfähigkeitsversicherung entscheidend ist

Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.08.2025 16:32
Aktualisiert: 01.09.2025 16:32
Lesezeit: 1 min

(Bildquelle: dpa) Foto: Marijan Murat

Je früher man sich gegen Berufsunfähigkeit absichert, desto besser. Das liegt nicht nur an den günstigen Beiträgen für junge Menschen, sondern auch an der meist problemlosen Gesundheitsprüfung. Wer jung ist, ist in der Regel gesund – und genau das wird bei der Aufnahme in eine BU-Versicherung geprüft. Je mehr gesundheitliche Probleme bereits dokumentiert sind, desto schwieriger und teurer wird es, sich abzusichern.

Viele Menschen denken erst an eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn sie bereits mitten im Berufsleben stehen oder gesundheitliche Probleme auftreten. Doch dann ist es oft zu spät. Wer sich in jungen Jahren – etwa während der Ausbildung, des Studiums oder zum Berufsstart – absichert, kann sich günstige Konditionen sichern und gleichzeitig den Grundstein für eine stabile finanzielle Zukunft legen.

Zudem bieten viele Versicherer Nachversicherungsgarantien: Das bedeutet, dass man bei bestimmten Lebensereignissen – wie Heirat, Geburt eines Kindes oder Kauf einer Immobilie – die Versicherungssumme erhöhen kann, ohne eine erneute Gesundheitsprüfung durchlaufen zu müssen. Diese Option ist besonders wertvoll, da sich der finanzielle Bedarf mit dem Lebensstandard verändert.

Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist keine kurzfristige Maßnahme, sondern ein langfristiger Schutz. Wer früh einsteigt, profitiert nicht nur von günstigeren Beiträgen, sondern auch von der Gewissheit, im Ernstfall abgesichert zu sein – über Jahrzehnte hinweg.

Ein früher Einstieg in die Berufsunfähigkeitsversicherung bringt nicht nur günstigere Beiträge mit sich, sondern auch langfristige Planungssicherheit. Junge Menschen befinden sich meist noch in einer stabilen gesundheitlichen Verfassung – ein entscheidender Vorteil bei der Gesundheitsprüfung, die häufig Voraussetzung für den Abschluss ist.

Darüber hinaus wächst die Bedeutung der Arbeitskraft mit zunehmendem Alter und Verantwortung. Wer sich beispielsweise bereits in der Ausbildung oder im Studium absichert, kann später flexibel auf Einkommenssteigerungen reagieren. Viele Tarife bieten Nachversicherungsgarantien, die es ermöglichen, die Leistung ohne erneute Gesundheitsprüfung an veränderte Lebensumstände anzupassen – etwa bei Heirat, Geburt eines Kindes oder Immobilienerwerb.

Auch psychische Erkrankungen – inzwischen eine der häufigsten Ursachen für Berufsunfähigkeit – treten häufig erst später im Berufsleben auf. Wer sich also früh absichert, senkt das Risiko, später abgelehnt zu werden.

Ein weiterer Aspekt ist die Budgetplanung: Frühzeitig abgesicherte Personen können mit niedrigen Beiträgen kalkulieren und ihre Absicherung langfristig als festen Bestandteil der Finanzplanung integrieren.

Tipp: Junge Berufseinsteiger sollten sich von spezialisierten Beraterinnen und Beratern unabhängig beraten lassen, um das passende Produkt und Tarifmodell für ihre individuelle Situation zu finden.






