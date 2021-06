Bolivien nähert sich mit einem Gesetz der Beschlagnahme von Gold, Verkauf von Edelmetallen wird blockiert

Lesezeit: 2 min

In Bolivien soll ein neues Gesetz den freien Handel mit Gold massiv einschränken. Die Zentralbank soll ein Vorrecht darauf haben, Gold zu kaufen.

Bei der Firma Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG Agosi in Pforzheim (Baden-Württemberg) wird am 28.04.2017 in Goldmaterial zu einem Barren geschmolzen. (Foto: dpa)

Foto: Uli Deck