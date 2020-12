Goldstandard und digitaler Dollar: Der „Great Reset“ wird ein neues Geldsystem schaffen

Lesezeit: 4 min

Die Welt bereitet sich auf einen neuen Bretton-Woods-Moment vor. Am Ende des derzeit stattfindenden „Great Reset“ wird die Schaffung eines neuen Geldsystems stehen. Doch die entscheidende Frage ist: Ist es möglich einen goldgedeckten digitalen Dollar als Ankerwährung zu etablieren?

Klaus Schwab (L), Gründer und Präsident des Weltwirtschaftsforums, Joe Biden (C) und Jill Biden (R) nehmen an der Kristallpreisverleihung am Vorabend der Eröffnung des 46. Jahrestreffens der Welt teil Wirtschaftsforum, WEF, in Davos, Schweiz, 19. Januar 19, 2016. (Foto: dpa)

Foto: Jean-Christophe Bott