Bargeld vor dem Aus? Der digitale Dollar wird schneller kommen als uns lieb ist

Lesezeit: 2 min

Ein Gesetz zur Einführung des digitalen Dollars wird voraussichtlich in den kommenden Monaten vom US-Kongress verabschiedet. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die US-Amerikaner wegen der Corona-Krise über 12 Monate hinweg ein universelles Grundeinkommen in Höhe von 2.000 Dollar erhalten. Das Grundeinkommen wird gekoppelt an „Digital Dollar Wallets“.

Eine Karikatur einer US-Dollar-Note mit dem Abbild George Washingtons, der sich die Hände über den Kopf zusammenschlägt, hängt am 25.02.2009 in der Börse in Frankfurt am Main an einem Monitor. (Foto: dpa) Foto: Fredrik von Erichsen

Lesen Sie in diesem Artikel: Welches Gesetz zum digitalen Dollar gemeint ist

Wie das universelle Grundeinkommen mit der Pandemie zusammenhängt

Warum der digitale Dollar attraktiver sind wird als Bargeld