Wirtschaft

Trumps Zollschock: Warum deutsche Autos bald in Europa teurer werden

Donald Trump zwingt Europas Autobauer mit Strafzöllen von bis zu 27,5 Prozent in die Defensive. Während Hersteller ihre Gewinnprognosen kappen und Produktion in die USA verlagern, drohen die höheren Kosten am Ende auch die Autopreise in Europa in die Höhe zu treiben.