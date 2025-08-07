Wirtschaft

Trumps Zölle sind in Kraft - früher als von der EU erwartet

US-Präsident Donald Trump zieht die Daumenschrauben im transatlantischen Handel weiter an: Die angekündigten Strafzölle auf EU-Importe treten früher in Kraft als erwartet. Brüssel zeigt sich überrumpelt, die wirtschaftlichen Folgen sind noch kaum abzuschätzen. Besonders die Autoindustrie reagiert alarmiert – doch es geht längst um mehr als nur Abgaben.