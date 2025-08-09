Finanzen

So werden Sie reich mit Autos: Warum Oldtimer besser sind als Aktien

Oldtimer als Kapitalanlage? Zwei Autoprofis erklären, warum Klassiker und Supersportwagen echte Geldmaschinen sind – und welche Modelle sich jetzt lohnen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
09.08.2025 12:21
Lesezeit: 5 min
Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..
So werden Sie reich mit Autos: Warum Oldtimer besser sind als Aktien
Hinter einem Formel-1-Wagen steht ein Ferrari 612 Scaglietti, einem von Pininfarina entworfenen Modell, dem ersten 12-Zylinder-Modell von Ferrari, das über ein Chassis und eine Karosserie aus Voll-Aluminium verfügt. (Foto: dpa) Foto: Laurent_Gillieron

Im Folgenden:

  • Wie Sie mit Oldtimern und Supersportwagen langfristig Vermögen aufbauen
  • Warum Historie, Originalzustand und Exklusivität entscheidend sind
  • Welche Modelle gerade als besonders wertstabil gelten

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff für nur 4,99 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

    • Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

    X

    DWN Telegramm

    Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.
    E-mail: *

    Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und erkläre mich einverstanden.
    Ich habe die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

    Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

    So werden Sie reich mit Autos: Warum Oldtimer besser sind als Aktien
    DWN
    Finanzen
    Finanzen So werden Sie reich mit Autos: Warum Oldtimer besser sind als Aktien
    09.08.2025

    Oldtimer als Kapitalanlage? Zwei Autoprofis erklären, warum Klassiker und Supersportwagen echte Geldmaschinen sind – und welche Modelle...

    Trumps Zölle treiben Afrika in Chinas Einflusszone
    DWN
    Wirtschaft
    Wirtschaft Trumps Zölle treiben Afrika in Chinas Einflusszone
    09.08.2025

    Afrikas Exporte geraten ins Fadenkreuz von Trumps Zollhammer – doch für China öffnet sich ein geopolitisches Zeitfenster. Wie der...

    Haushaltsplan: Sondervermögen Infrastruktur – wohin fließt das Geld eigentlich?
    DWN
    Politik
    Politik Haushaltsplan: Sondervermögen Infrastruktur – wohin fließt das Geld eigentlich?
    09.08.2025

    Nach viel Hin und Her haben sich Union und SPD auf einen Haushaltsplan 2025 und folgend bis 2029 geeinigt. Neben hohen Investitionen in...

    Trumps Umbau der US-Verteidigung stellt Milliardenprojekte infrage
    DWN
    Wirtschaft
    Wirtschaft Trumps Umbau der US-Verteidigung stellt Milliardenprojekte infrage
    09.08.2025

    Donald Trump krempelt die US-Verteidigung radikal um: Alte Kampfjets werden verschrottet, Milliarden in neue Tarnkappenbomber investiert....

    50 Jahre Abkommen von Helsinki – ein Pakt ohne Erbe
    DWN
    Politik
    Politik 50 Jahre Abkommen von Helsinki – ein Pakt ohne Erbe
    09.08.2025

    Vor 50 Jahren versprach das Abkommen von Helsinki eine neue Weltordnung aus Kooperation und Respekt. Heute, im Zeitalter hybrider Kriege,...

    Globale Bank-ID: Yubico-Gründerin will Passwörter abschaffen – Milliardenpotenzial für deutsche Firmen
    DWN
    Technologie
    Technologie Globale Bank-ID: Yubico-Gründerin will Passwörter abschaffen – Milliardenpotenzial für deutsche Firmen
    09.08.2025

    Die Gründerin von Yubico will mit ihrer Stiftung Siros ein globales, offenes System für digitale Identitäten schaffen – sicher wie ein...

    ChatGPT-5: So verwenden Sie das neue ChatGPT-Modell
    DWN
    Technologie
    Technologie ChatGPT-5: So verwenden Sie das neue ChatGPT-Modell
    08.08.2025

    Open AI erlaubt erstmals tiefe Einblicke in die Denkweise von ChatGPT. Wer die neue Erweiterung nutzt, kontrolliert nicht nur Daten –...

    Kreditprogramme für den Mittelstand: Neue KfW-Digitalförderung für KMU, Kritik an „Made for Germany“
    DWN
    Wirtschaft
    Wirtschaft Kreditprogramme für den Mittelstand: Neue KfW-Digitalförderung für KMU, Kritik an „Made for Germany“
    08.08.2025

    Zwei neue KfW-Kreditprogramme unterstützen KMU seit Juli gezielt bei Digitalisierung und Innovation. Unterdessen sorgt die fehlende...