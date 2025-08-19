Wirtschaft

Chinas E-Autos trotzen EU-Zöllen – und könnten Europa günstiger machen

Trotz Strafzöllen bleiben Elektroautos aus China für Europa ein Preisschreck. Eine aktuelle Studie zeigt: Dank massiver Kostenvorteile können chinesische Hersteller ihre Modelle weiterhin günstiger anbieten – was für europäische Autofahrer bald niedrigere Preise bedeuten könnte.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.08.2025 09:54
Lesezeit: 1 min
Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..
Chinas E-Autos trotzen EU-Zöllen – und könnten Europa günstiger machen
Besucher gehen über den Messestand der Automarke BYD. Die Marke aus Shenzhen ist in Chinas E-Automarkt Spitzenreiter (Foto: dpa). Foto: Johannes Neudecker

Im Folgenden:

  • Können chinesische E-Autos trotz EU-Strafzöllen den europäischen Markt erobern?
  • Warum zahlen Deutsche mehr als doppelt so viel für chinesische Elektroautos als Käufer in China?
  • Wie könnten chinesische Hersteller wie BYD und MG für sinkende E-Auto-Preise in Europa sorgen?

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  •  

    6 Monate Zugriff für nur 3,49 EUR/Monat

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

    • X

    DWN Telegramm

    Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.
    E-mail: *

    Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und erkläre mich einverstanden.
    Ich habe die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

    Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

    Chinas E-Autos trotzen EU-Zöllen – und könnten Europa günstiger machen
    DWN
    Wirtschaft
    Wirtschaft Chinas E-Autos trotzen EU-Zöllen – und könnten Europa günstiger machen
    19.08.2025

    Trotz Strafzöllen bleiben Elektroautos aus China für Europa ein Preisschreck. Eine aktuelle Studie zeigt: Dank massiver Kostenvorteile...

    Wadephul verlangt deutsches Engagement über Worte hinaus
    DWN
    Politik
    Politik Wadephul verlangt deutsches Engagement über Worte hinaus
    19.08.2025

    Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat betont, dass Deutschland bei den geplanten Sicherheitsgarantien für die Ukraine mehr als nur...

    VW-Aktie: Russen wollen Volkswagen in die Insolvenz treiben
    DWN
    Finanzen
    Finanzen VW-Aktie: Russen wollen Volkswagen in die Insolvenz treiben
    19.08.2025

    Russische Gläubiger drohen mit Bankrott gegen die Volkswagen AG. Während die Gerichte in Moskau den Konzern ins Visier nehmen, wächst...

    Abwanderung Arbeitsmarkt: Polnische Fachkräfte verlassen Deutschland
    DWN
    Wirtschaft
    Wirtschaft Abwanderung Arbeitsmarkt: Polnische Fachkräfte verlassen Deutschland
    19.08.2025

    Jahrzehntelang hat die Bundesrepublik polnische Staatsbürger angezogen – doch jetzt kehren immer Polen Deutschland den Rücken....

    CSRD: EU legt standardisierte Nachhaltigkeitsberichte für KMU vor
    DWN
    Wirtschaft
    Wirtschaft CSRD: EU legt standardisierte Nachhaltigkeitsberichte für KMU vor
    18.08.2025

    Die CSRD zwingt Europas Mittelstand in ein Korsett aus Formularen und Bürokratie. Was als Transparenzprojekt verkauft wird, droht für...

    Mehr Baugenehmigungen in Deutschland: Warum das nur bedingt Hoffnung macht
    DWN
    Immobilien
    Immobilien Mehr Baugenehmigungen in Deutschland: Warum das nur bedingt Hoffnung macht
    18.08.2025

    Im ersten Halbjahr wurden mehr Wohnungen genehmigt – doch der Aufwärtstrend beim Neubau hat klare Grenzen. Während Einfamilienhäuser...

    Piraten der Sanktionen: Russlands Schattenflotte spottet dem Westen und wächst täglich
    DWN
    Politik
    Politik Piraten der Sanktionen: Russlands Schattenflotte spottet dem Westen und wächst täglich
    18.08.2025

    Trotz immer schärferer Sanktionen wächst Russlands Schattenflotte ungebremst. Über 1.100 Tanker mit gefälschten Flaggen, ohne...

    DAX aktuell kaum verändert: Leitindex bleibt in Reichweite des Rekordhochs
    DWN
    Finanzen
    Finanzen DAX aktuell kaum verändert: Leitindex bleibt in Reichweite des Rekordhochs
    18.08.2025

    Der DAX-Kurs zeigt sich zum Handelsstart am Montag stabil, das Rekordhoch bleibt weiterhin in Reichweite. Doch politische Unsicherheiten,...