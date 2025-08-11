Wirtschaft

Mercedes-Aktie kämpft schwer – Einblicke vom Konzernchef

Mercedes-Benz meldete zuletzt einen deutlichen Gewinneinbruch. Konzernchef Ola Källenius spricht von einem komplexen Umfeld und benennt die großen Herausforderungen, die das Geschäft aktuell erschweren.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
11.08.2025 14:53
Aktualisiert: 11.08.2025 15:00
Lesezeit: 1 min
Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..
Mercedes-Aktie kämpft schwer – Einblicke vom Konzernchef
Ola Källenius, der Vorstandsvorsitzende der Mercedes-Benz-Group AG (Foto: dpa). Foto: Bernd Weißbrod

Im Folgenden:

  • Wie vergleicht Konzernchef Källenius das aktuelle Wirtschaftsumfeld für Mercedes?
  • Welche fundamentale Veränderung belastet den deutschen Autobauer besonders?
  • Was charakterisiert den "darwinistischen Wettbewerb" auf dem wichtigen chinesischen Markt?

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  •  

    6 Monate Zugriff für nur 3,49 EUR/Monat

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

    • X

    DWN Telegramm

    Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.
    E-mail: *

    Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und erkläre mich einverstanden.
    Ich habe die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

    Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

    Berentzen gibt nicht auf – Streit mit Paulaner um Spezi-Design eskaliert
    DWN
    Wirtschaft
    Wirtschaft Berentzen gibt nicht auf – Streit mit Paulaner um Spezi-Design eskaliert
    11.08.2025

    Im Rechtsstreit um das Spezi-Getränk zwischen dem niedersächsischen Getränkehersteller Berentzen und Paulaner startet die nächste...

    Mercedes-Aktie kämpft schwer – Einblicke vom Konzernchef
    DWN
    Wirtschaft
    Wirtschaft Mercedes-Aktie kämpft schwer – Einblicke vom Konzernchef
    11.08.2025

    Mercedes-Benz meldete zuletzt einen deutlichen Gewinneinbruch. Konzernchef Ola Källenius spricht von einem komplexen Umfeld und benennt...

    KI-Sektor nicht nur Nvidia: Wo Anleger Wachstumspotenzial finden können
    DWN
    Finanzen
    Finanzen KI-Sektor nicht nur Nvidia: Wo Anleger Wachstumspotenzial finden können
    11.08.2025

    KI ist mehr als Nvidia – doch ohne Strom, Daten und Infrastruktur droht der Hype zu platzen, warnt Kapitalmarktprofi Mantvidas Žėkas...

    Novo Nordisk-Aktie nach 5-Jahrestief volatil: Wie geht es weiter und welche Rolle spielen die US-Börsen?
    DWN
    Finanzen
    Finanzen Novo Nordisk-Aktie nach 5-Jahrestief volatil: Wie geht es weiter und welche Rolle spielen die US-Börsen?
    11.08.2025

    Die Novo Nordisk-Aktie zeigt sich zum Start in die neue Handelswoche volatil. Nach einer Abstufung der UBS war das Papier des dänischen...

    Rutte warnt: Trump testet Putin – droht Frieden über Köpfe der Ukrainer hinweg
    DWN
    Politik
    Politik Rutte warnt: Trump testet Putin – droht Frieden über Köpfe der Ukrainer hinweg
    11.08.2025

    NATO-Chef Mark Rutte lobt Donald Trump für dessen Gipfel mit Wladimir Putin – doch hinter den Kulissen wächst in Europa die Sorge vor...

    Merz erklärt Teilstopp der Rüstungsexporte an Israel – Praxis wohl kaum betroffen
    DWN
    Politik
    Politik Merz erklärt Teilstopp der Rüstungsexporte an Israel – Praxis wohl kaum betroffen
    11.08.2025

    Bundeskanzler Friedrich Merz hat den angekündigten Teilstopp von Rüstungsexporten an Israel näher erläutert. Laut einem internen Papier...

    Luftverkehr: Deutsche Airlines kämpfen mit hohen Kosten und Rückstand
    DWN
    Wirtschaft
    Wirtschaft Luftverkehr: Deutsche Airlines kämpfen mit hohen Kosten und Rückstand
    11.08.2025

    Der deutsche Luftverkehr wächst langsamer als die Branche erwartet und hinkt der europäischen Konkurrenz deutlich hinterher. Hohe...

    Rheinmetall-Aktie unter Druck: Ukraine-Gespräche belasten Rüstungswerte
    DWN
    Finanzen
    Finanzen Rheinmetall-Aktie unter Druck: Ukraine-Gespräche belasten Rüstungswerte
    11.08.2025

    Die Rheinmetall-Aktie steht unter Druck – geopolitische Entwicklungen und enttäuschende Zahlen verunsichern Anleger. Wie stark könnten...