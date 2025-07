MediaMarkt Saturn: Chinas JD.com steigt ein – was das bedeutet

Beim Elektronikhändler MediaMarkt Saturn aus Europa steigt künftig ein starker Partner aus China ein. Der bekannte Online-Konzern JD.com will sich umfassend an der MediaMarkt-Saturn-Muttergesellschaft Ceconomy (ISIN: DE0007257503) beteiligen und strebt eine Mehrheitsübernahme an. Die Tochtergesellschaft von JD.com in Deutschland legte dazu ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot vor. Den Ceconomy-Aktionären sollen laut Pflichtmitteilung vom Mittwochabend in Düsseldorf 4,60 Euro je Aktie in bar gezahlt werden. Der gesamte Unternehmenswert beläuft sich damit auf 4 Milliarden Euro – das sind 43 Prozent über dem durchschnittlichen Kurs der letzten drei Monate.

Bereits vier Hauptaktionäre – Haniel, Beisheim, Freenet (ISIN: DE000A0Z2ZZ5) und Convergenta – haben feste Zusagen für rund 32 Prozent des Aktienkapitals unterzeichnet. Die Convergenta, Beteiligungsgesellschaft der MediaMarkt-Saturn-Gründerfamilie Kellerhals, bleibt mit rund 25,4 Prozent an Bord. Laut Ceconomy-Chef Kai-Ulrich Deissner sei keine Mindestannahmeschwelle erforderlich. Er gehe davon aus, dass die Transaktion im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen sein werde.

Ceconomy-Aktie aktuell stabil: Partnerschaft ohne Arbeitsplatzabbau bei MediaMarkt Saturn

"Wir gehen eine Partnerschaft mit JD.com ein, um den europäischen Handel zu stärken, basierend auf komplementären Stärken und gemeinsamen Werten", erklärte Deissner laut Mitteilung. Es werde im Zuge der Übernahme weder betriebsbedingte Kündigungen noch Standortschließungen bei MediaMarkt Saturn geben. "JD.com wird außerdem die bestehenden Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge und die bestehende Unternehmensmitbestimmung im Aufsichtsrat wahren. Diese Zusagen gelten für drei Jahre." Auch strukturell plane JD.com keine tiefgreifenden Veränderungen bei MediaMarkt Saturn.

Die Ceconomy-Aktie stieg im Vorfeld des Angebots auf 4,35 Euro je Aktie. Seit Anfang des Jahres konnte sie im Zuge von Übernahmefantasien über 60 Prozent zulegen. Auch am Donnerstag ging es weiter bergauf – am Mittag stand der Kurs bei 4,43 Euro, was einem Plus von über 2 Prozent entspricht gegenüber dem Schlusskurs von Mittwoch. Anleger beobachten zudem gespannt die Entwicklung der JD.com-Aktie, die fast im Gleichschritt annähernd 2 Prozent einbüßt.

MediaMarkt-Saturn-Übernahme im Fokus der EU-Kartellbehörden

Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, bereiten die EU-Kartellbehörden eine eingehende Prüfung der JD.com-Übernahme von Ceconomy vor. Der Deal, laut Financial Times bewertet mit rund 2,2 Milliarden Euro, könnte Auswirkungen auf den europäischen Wettbewerb haben. Für Unternehmer in Deutschland ist besonders relevant, dass JD.com zugesagt hat, die eigenständige Unternehmensführung der MediaMarkt Saturn-Marken beizubehalten sowie Tarif- und Mitbestimmungsrechte für zunächst fünf Jahre zu respektieren.

Analysten sehen in der Kombination der JD.com-Logistikkompetenz und der stationären Media Markt‑Saturn‑Struktur eine Möglichkeit, E‑Commerce‑Strategien effizient zu skalieren und Margendruck zu reduzieren. Gleichzeitig gilt, dass die schwächelnde Konsumstimmung in China den Druck auf JD.com erhöht, international zu expandieren – was die Bedeutung Europas als Wachstumsmarkt unterstreicht. Die JD.com-Aktienbewertung hängt stark vom Gelingen dieser Transaktion ab, was für Investoren und leitende Unternehmer eine strategische Relevanz besitzt. Unternehmende sollten die regulatorische Entwicklung wie auch Konsolidierungstendenzen im Einzelhandel aufmerksam begleiten – der Deal könnte als Blaupause dienen, wie digitale Plattformen und traditionelle Handelsstrukturen sinnvoll verschränkt werden.

JD.com mit Milliardenumsatz – Konkurrenz in China wächst

Mit einem Umsatz von rund 159 Milliarden US-Dollar (2024) zählt JD.com zu den größten Handels- und Technologieunternehmen der Welt. Die Firma sieht sich als Chinas führender Einzelhändler mit Fokus auf Logistik und Technologie. Seit über einem Jahrzehnt ist JD.com an der US-Börse Nasdaq gelistet.

In China hat JD.com jedoch mit starkem Wettbewerb zu kämpfen. Rivalen wie Alibaba und Pinduoduo setzen den Konzern unter Druck. Zuletzt stieg JD.com auch in das Essensliefergeschäft ein – ein weiteres umkämpftes Segment in China. Experten befürchten, dass die Expansion mit hohen Kosten einhergeht. Restaurants und Kunden werden mit Rabatten angelockt. Die Aufsichtsbehörden in Peking warnten bereits vor ruinösem Wettbewerb und forderten ein Ende der Preiskämpfe.

MediaMarkt Saturn: Zahlen und Historie

Ceconomy betreibt über 1.000 Filialen in elf europäischen Ländern, davon fast 400 in Deutschland. Im Geschäftsjahr 2023/24 (bis September) erzielte MediaMarkt Saturn 22,4 Milliarden Euro Umsatz, davon etwa ein Viertel online. Weltweit sind rund 50.000 Menschen bei Ceconomy angestellt – davon 17.000 in Deutschland. Der erste Saturn-Markt öffnete 1961 in Köln, der erste Media Markt folgte 1979 in München. 1990 übernahm Media Markt die Saturn-Kette. Später vereinte Metro AG beide Marken. Seit 2017 firmiert MediaMarkt Saturn unter dem heutigen Handelskonzern Ceconomy.