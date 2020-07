Wie Europas Zentralbanken einen globalen Goldstandard vorbereiten - Teil 1

Lesezeit: 5 min

Schon seit dem Ende von Bretton Woods streben die europäischen Zentralbanken einen neuen globalen Goldstandard an. Lesen Sie in Teil 1 dieser Serie, warum die Entscheidungsträger in Europa seit vielen Jahrzehnten einen Ersatz für den Dollar vorbereiten und welche konkreten Schritte sie dazu bereits unternommen haben.

Bundesbankpräsident Jens Weidmann in der Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt. (Foto: dpa) Foto: Arne Dedert

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum Entscheidungsträger in Europa das Ende von Bretton Woods nie wirklich akzeptiert haben

Mit welchen Maßnahmen die europäischen Zentralbanken seit Jahrzehnten einen globalen Goldstandard vorbereiten

Wo sich der Start des neuen Goldstandards nun endlich ankündigt