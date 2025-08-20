Politik

Wird der Fed-Chef mit seiner Rede die Märkte begeistern oder enttäuschen?

Alle Augen richten sich auf Jackson Hole: Fed-Chef Jerome Powell steht zwischen Trumps politischem Druck, schwachen US-Arbeitsmarktdaten und hartnäckiger Inflation. Am Freitag könnte er die Richtung der Geldpolitik vorgeben – mit Folgen, die auch Deutschland unmittelbar treffen.