Wirtschaft

Deutsche Winzer unter Druck: Wie sich eine Branche neu erfinden muss

Der deutsche Weinbau steckt in der tiefsten Krise seit Jahrzehnten. Sinkender Konsum, steigende Kosten und eine zunehmende Marktverdrängung durch Billigimporte bringen viele Weingüter an ihre Grenzen. Nur wer neu denkt, hat noch Chancen.