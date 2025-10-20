Wirtschaft

Honigetiketten künftig mit detaillierten Herkunftsangaben Pflicht

Honigkäufer sollen künftig genauer erfahren, woher ihr Honig stammt. Laut einer Verordnung des Bundesernährungsministeriums müssen auf Gläsern und Etiketten künftig alle Ursprungsländer angegeben werden, sobald mehrere beteiligt sind. Bisher waren auch allgemeine Formulierungen wie „Mischung aus EU- und Nicht-EU-Honig“ zulässig. Die Regelung setzt eine EU-Richtlinie zur Herkunftskennzeichnung nun national um.