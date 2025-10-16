Handschlagqualität: Warum persönlicher Kontakt und Verlässlichkeit wieder wertvoller werden

In einer Zeit, in der Wandel zur Norm wird und Märkte zunehmend volatil sind, wird Verlässlichkeit zum unterschätzten Führungsfaktor – auch und gerade in Zeiten von künstlicher Intelligenz, digitaler Kommunikation und hybriden Arbeitsmodellen. Für Unternehmer und Versicherungsanbieter ist Führung mit „Handschlagqualität“ kein nostalgischer Rückgriff, sondern eine strategische Notwendigkeit. In diesen Zeiten, in denen Beziehungen oft per Klick gepflegt werden, wird echte Vertrauenswürdigkeit und persönlicher Kontakt zu einer besonders wichtigen Währung, die langfristige Partnerbindungen sichert und interne Loyalität fördert. HDI lädt mit der Initiative #handschlag zum offenen Dialog über diese Werte ein. HDI möchte verstehen, was Sie im Vertriebsalltag bewegt, um Sie noch gezielter zu unterstützen: Jetzt am Dialog teilnehmen #handschlag: Ihre Meinung ist gefragt!

Die Herausforderung: Vertrauenskrise in den Führungsetagen

Moderne Untersuchungen belegen, dass Vertrauen in Führungskräfte keineswegs selbstverständlich ist. Das Edelman Trust Barometer 2025 etwa zeigt, dass das Vertrauen in Institutionen stark sinkt und Mitarbeitende immer stärker hinterfragen, ob Führungskräfte wirklich in ihrem Interesse handeln. Parallel dazu identifiziert der Global Leadership Forecast 2025 genau zwei kritische Themen für Führungskräfte: Vertrauensaufbau und authentische Verbindung.

Führungskräfte müssen ihre Rolle folglich neu denken – nicht primär als Manager, sondern als Brückenbauer zwischen Strategie und Menschlichkeit. In Deutschland drückt sich die Misstrauenslage auch in Studien zum Engagement aus: Bereits in der Gallup-Studie 2024 wird hervorgehoben, dass 70 Prozent des Mitarbeiterengagements direkt mit der Führung verbunden sind – eine schlechte Führung ist demnach eine der Hauptursachen für Fluktuation und unproduktive Arbeitsatmosphäre.

Handschlagqualität als Führungsprinzip

Doch was bedeutet „Handschlagqualität“ in der Praxis? Es geht nicht um pathetische Gesten, sondern um konkrete Verhaltensprinzipien:

Wort halten, wenn es zählt: Versprechen, Zusagen oder Zielvorgaben müssen transparent und verbindlich kommuniziert werden. Wer regelmäßig Abweichungen rechtfertigen muss, verliert Glaubwürdigkeit. Fehlerkultur leben, Verantwortung teilen: Führung mit Handschlag bedeutet auch, Fehler offen einzugestehen und sie als Lernchance zu nutzen. Nur wer sich selber angreifbar macht, schafft Nähe. Die EY Fehlerkultur-Studie 2023 zeigt, dass zwei Drittel der Führungskräfte es nicht gewohnt sind, über eigene Fehler zu sprechen – ein Risiko für Vertrauen und Teamdynamik. Transparenz und Kommunikation: Auch in komplexen Sachverhalten müssen Entscheidungen nachvollziehbar gemacht werden. Eine Führungskraft, die ihren Kurs erklärt, wirkt weniger autoritär und mehr partnerschaftlich. Stetiger Dialog und Beteiligung: Handschlagqualität zeigt sich in der Bereitschaft, zuzuhören – Mitarbeiterinnen und Partner ins Boot zu holen und gemeinsame Lösungen zu entwickeln. Konsistenz in Worten und Taten: Nur wer die gleichen Werte in Strategie wie im Alltag hochhält, bleibt glaubwürdig – insbesondere bei Versicherern, wo Versprechen buchstäblich Absicherung bedeuten.

Führung mit Handschlagqualität endet nicht an der Bürotür – sie prägt auch den Umgang mit Kunden, Partnern und Mitarbeitenden. Was als Haltung im Alltag beginnt, wird zur Kultur, wenn Organisationen diese Werte nach außen tragen. Genau das zeigt HDI mit seiner Initiative #handschlag.

HDI-Initiative #handschlag: Gelebte Verlässlichkeit als Haltung

Mit der Initiative #handschlag knüpft HDI, der Industrieversicherer im Talanx-Konzern, an ein Leitmotiv an, das seit Jahren fest in der Unternehmenskultur verankert ist: „Zukunft gemeinsam gestalten.“ Die Kampagne entstand aus dem Anspruch, echte Partnerschaft im Vertrieb zu leben – auf Augenhöhe, verlässlich und verbindlich. In einer Branche, die von Wandel, Digitalisierung und steigenden Kundenerwartungen geprägt ist, versteht HDI den Handschlag als Symbol für Vertrauen in dynamischen Zeiten.

Ziel der Initiative ist es, Dialog, Zusammenarbeit und gegenseitiges Verständnis zu fördern. #handschlag bietet Vertriebspartnern Raum für Austausch, Weiterbildung und Kooperation – von Fachworkshops über Netzwerkevents bis hin zu digitalen Plattformen. Damit beweist HDI, dass Verlässlichkeit nicht nur ein Wert ist, sondern ein gelebtes Versprechen: „Tue Gutes – und sprich drüber.“

HDI lädt mit der Initiative #handschlag zum offenen Dialog über diese Werte ein. HDI möchte verstehen, was Sie im Vertriebsalltag bewegt, um Sie noch gezielter zu unterstützen:

Klicken Sie hier und nehmen Sie jetzt am Dialog teil!

#handschlag: Ihre Meinung ist gefragt!

Die Handschlag-Initiative steht beispielhaft für eine Haltung, die weit über Marketing hinausgeht: Sie zeigt, dass Werte wie Vertrauen und Verlässlichkeit nicht nur kommunikativ, sondern wirtschaftlich relevant sind. Denn auch im Wettbewerb um Kunden und Partner wird Verlässlichkeit zunehmend zum strategischen Faktor.

Warum Verlässlichkeit strategisch relevant ist

Für Versicherungsanbieter und Unternehmen mit hohen Vertrauensanforderungen ist Standardsicherheit nicht genügend. Kunden und Partner wählen zunehmend nach Kriterien wie Integrität, Serviceverlässlichkeit und Partnerschaftlichkeit. Die Studie Deutschlands vertrauenswürdigste Unternehmen 2025 unterscheidet exakt danach, welche Firmen nicht nur performen, sondern durch Werte und Verhalten überzeugen. Zudem stehen viele Unternehmen angesichts Fachkräftemangels unter Druck, Mitarbeiter an sich zu binden. Gute Führung, getragen von Verlässlichkeit, wird zur zentralen Differenzierung im Employer Branding und zur Absicherung gegen Abwanderung.

Ein weiterer Aspekt: In Vertriebs- oder Maklernetzwerken – wie sie bei HDI mit #handschlag angestrebt werden – ist der Handschlag symbolischer Ausdruck für langfristige Partnerschaft. Wer in kleineren Kooperationen bereits durch Zuverlässigkeit überzeugt, trägt diese Qualität direkt in seine Netzwerke.

Verlässlichkeit herstellen: Praktischer Fahrplan

Selbstreflexion etablieren: Führungskräfte brauchen regelmäßige Feedbackschleifen – auch anonym – um blinde Flecken aufzudecken.

Führungskräfte brauchen regelmäßige Feedbackschleifen – auch anonym – um blinde Flecken aufzudecken. Vertrauensindikatoren messen: Zufriedenheitsumfragen, Fluktuationsanalysen, interne Kommunikationsevaluationen helfen, Vertrauensdefizite sichtbar zu machen.

Zufriedenheitsumfragen, Fluktuationsanalysen, interne Kommunikationsevaluationen helfen, Vertrauensdefizite sichtbar zu machen. Verbindliche Service-Level-Standards definieren: Für Partner, Kunden und Mitarbeiter – beispielsweise Reaktionszeiten, Qualität, Eskalationsprozesse.

Für Partner, Kunden und Mitarbeiter – beispielsweise Reaktionszeiten, Qualität, Eskalationsprozesse. Entscheidungen transparent gestalten: Technikentscheidungen, strategische Wendungen, Kostenschnitte – möglichst nachvollziehbar machen.

Technikentscheidungen, strategische Wendungen, Kostenschnitte – möglichst nachvollziehbar machen. Persönliche Beziehung stärken: In hybriden Zeiten zählt bewusster persönlicher Kontakt, zum Beispiel durch „Management by Walking Around“ oder gezielte Dialogformate.