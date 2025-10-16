Finanzen

Trade Republic-Aktie im Fokus: Trade Republic hat Portfolio um Festzinsprodukte erweitert

Die Trade Republic-Aktie steht erneut im Fokus, nachdem das Unternehmen sein Angebot im Bereich Zinsprodukte erweitert hat. Anleger erhalten damit Zugang zu neuen Instrumenten, die unterschiedliche Laufzeiten und Renditen abdecken und eine gezieltere Portfolio-Strukturierung ermöglichen.