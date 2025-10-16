Finanzen

TSMC-Aktie auf Wachstumskurs: Neuer Höchstwert durch KI

TSMC profitiert vom globalen KI-Boom und setzt neue Maßstäbe im Chipmarkt. Der taiwanische Konzern erwartet 2025 einen höheren Umsatz als bislang prognostiziert, getrieben von der starken Nachfrage nach leistungsfähigen Prozessoren für Anwendungen wie ChatGPT. Zugleich investiert das Unternehmen massiv in Produktionskapazitäten in den USA, Japan und Deutschland, um geopolitische Risiken abzufedern.