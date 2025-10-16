Wirtschaft

Ryanair-Aktie im Blick: Fluggesellschaft Ryanair reduziert Angebot in Deutschland

Die irische Fluggesellschaft Ryanair setzt ihren Kurs der Angebotsreduzierung in Deutschland fort. Im Winterflugplan 2025/2026 werden zahlreiche Verbindungen gestrichen und die verfügbaren Sitzplätze deutlich reduziert. Grund sind die hohen Kosten für Flughäfen, Sicherheitsdienste und die Luftverkehrssteuer, die die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands belasten. Analysten und Anleger richten daher besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der Ryanair-Aktie, da die Entscheidungen der Airline unmittelbare Auswirkungen auf Geschäftsergebnis und Marktposition haben könnten.