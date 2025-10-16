Wirtschaft

Ryanair-Aktie im Blick: Fluggesellschaft Ryanair reduziert Angebot in Deutschland

Die irische Fluggesellschaft Ryanair setzt ihren Kurs der Angebotsreduzierung in Deutschland fort. Im Winterflugplan 2025/2026 werden zahlreiche Verbindungen gestrichen und die verfügbaren Sitzplätze deutlich reduziert. Grund sind die hohen Kosten für Flughäfen, Sicherheitsdienste und die Luftverkehrssteuer, die die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands belasten. Analysten und Anleger richten daher besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der Ryanair-Aktie, da die Entscheidungen der Airline unmittelbare Auswirkungen auf Geschäftsergebnis und Marktposition haben könnten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
16.10.2025 14:07
Lesezeit: 2 min
Die irische Fluggesellschaft Ryanair reduziert ihr Angebot in Deutschland, wodurch auch die Ryanair-Aktie in den Fokus rückt (Foto: dpa) Foto: Patrick Pleul

Im Folgenden:

  • Warum streicht Ryanair 24 Strecken im deutschen Luftraum?
  • Welche neun deutschen Flughäfen sind von den Kürzungen betroffen?
  • Könnte eine Senkung der Luftverkehrssteuer die Passagierzahlen verdoppeln?

