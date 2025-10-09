Unternehmen

Porsche-Absatz weiter im Sinkflug – China bleibt Sorgenkind

Die Verkaufszahlen bei Porsche sehen weiter mau aus. Insbesondere das China-Geschäft läuft nicht rund. Und auch in anderen Märkten kommen die Sport- und Geländewagen der Schwaben nicht so gut an.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
09.10.2025 10:01
Lesezeit: 2 min
Einen Verkaufsknick von 22 Prozent gab es beim bislang auslieferungsstärksten Modell, dem SUV Cayenne. (Foto: dpa) Foto: Marijan Murat

Im Folgenden:

  • Warum geraten die Verkaufszahlen von Porsche weiter ins Stocken?
  • Welche überraschende Strategie verfolgt Porsche nach dem Elektro-Rückgang?
  • Wie schneidet der neue E-Macan gegen den allgemeinen Absatztrend ab?

